Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Анталью, совершил посадку в аэропорту назначения. Ранее в СМИ появилась информация о возможном сигнале с борта о заложенном взрывном устройстве, однако источник ТАСС в авиадиспетчерских службах не подтвердил эти сведения.