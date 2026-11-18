Самолет «Азимута» из Минвод приземлился в Анталье после сообщения об угрозе взрыва
Самолет авиакомпании «Азимут», выполнявший рейс из Минеральных Вод в Анталью, совершил посадку в аэропорту назначения. Ранее в СМИ появилась информация о возможном сигнале с борта о заложенном взрывном устройстве, однако источник ТАСС в авиадиспетчерских службах не подтвердил эти сведения.
По данным портала HavaSosyalMedya, после поступления сигнала соответствующие службы аэропорта привели в состояние повышенной готовности. После посадки лайнер планировали переместить в безопасную зону для проверки сотрудниками службы безопасности.