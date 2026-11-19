Наиболее востребованным у аграриев остается кредитование на цели финансирования текущей деятельности — закупки семян, удобрений, кормов, горюче-смазочных материалов. В то же время инвестиционные кредиты остаются надежным финансовым инструментом для реализации крупных проектов, таких как строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов сельского хозяйства и пищевой промышленности, закладка и уход за многолетними насаждениями, а также для приобретения техники, оборудования и земель сельхозназначения.