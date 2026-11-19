Кредитный портфель предприятий АПК в Банке «Кубань Кредит» превысил 60 млрд рублей
Банк «Кубань Кредит» представил свои услуги на крупнейшей в России международной сельскохозяйственной выставке «ЮГАГРО». На площадке мероприятия в Краснодаре эксперты кредитной организации презентовали актуальные банковские продукты и услуги, отвечающие запросам агробизнеса.
За 10 месяцев 2026 года заявки на кредитную поддержку в Банке «Кубань Кредит» разместили почти 1400 аграриев, из которых 93% — предприятия, относящиеся к МСП. Валовая сумма выданных сельхозтоваропроизводителям средств за указанный период составила 34,4 млрд рублей. При этом средняя сумма одобренного кредита в 2026 году выросла на 10% и достигла 36,1 млн рублей.
Наиболее востребованным у аграриев остается кредитование на цели финансирования текущей деятельности — закупки семян, удобрений, кормов, горюче-смазочных материалов. В то же время инвестиционные кредиты остаются надежным финансовым инструментом для реализации крупных проектов, таких как строительство, реконструкция, техническое перевооружение объектов сельского хозяйства и пищевой промышленности, закладка и уход за многолетними насаждениями, а также для приобретения техники, оборудования и земель сельхозназначения.
На 1 ноября 2026 года кредитный портфель АПК в Банке «Кубань Кредит» составил 60,1 млрд рублей, из которых 64,5% (более 38,7 млрд рублей) приходится на долю льготных кредитов с господдержкой.
«В условиях логистических вызовов и нестабильности глобальных рынков бесперебойное кредитование агропромышленного комплекса становится не просто финансовой услугой, а стратегическим вкладом в продовольственную безопасность. Наша ключевая задача как банка — обеспечивать аграриев доступным и своевременным капиталом, позволяя предприятиям не только успешно проводить сезонные работы, но и инвестировать в собственную переработку и передовые агротехнологии, превращая текущие ограничения в новые точки роста для всей отрасли»,— отметил председатель Правления Банка «Кубань Кредит» Александр Калинич.
Банк «Кубань Кредит» предлагает аграриям комфортный и технологичный путь получения финансирования: предоставить необходимые для кредитной заявки документы можно в электронном виде посредством программного обеспечения 1С, а также при подаче заявки онлайн — через личный кабинет на сайте банка. Для клиентов банка, помимо льготных ставок по кредитам с господдержкой, возможно применение индивидуальных условий. Дополнительные преимущества — отсутствие скрытых комиссий, затрат на оценку залога и страхование.
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