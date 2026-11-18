Жителя Курганской области осудили за финансирование терроризма
Центральный окружной военный суд признал виновным 52-летнего жителя Притобольного округа в финансировании терроризма (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ). Его приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Курганской области.
Суд установил, что с 2023 года местный житель, являясь активным приверженцем террористической организации, переводил со своей карты деньги на счета сообщества, деятельность которого запрещена в РФ.
Уголовное дело было возбуждено по оперативным материалам управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области и УФСБ России по региону. Приговор не вступил в законную силу.