Как установил суд, 6 ноября 2024 года Гамидов и Курбанов приехали на автомобиле на территорию кооператива на улице Стасова и припарковали его возле автосервиса, заблокировав проезд другим машинам. На замечание председателя кооператива, попросившей переставить машину, они ответили избиением: женщине наносили удары руками и ногами по разным частям тела, не остановившись даже после того, как она упала на землю. Прибывшего на помощь охранника нападавшие избили деревянной битой и газобаллонным пистолетом модели «Glock», угрожая обоим потерпевшим убийством.