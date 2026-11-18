Дагестанцы получили сроки за избиение сотрудников краснодарского гаражного кооператива
Приговор в отношении двух жителей Дагестана — Шахбана Гамидова и Курбана Курбанова, осужденных за нападение на сотрудников гаражно-потребительского кооператива в Краснодаре, — вступил в законную силу. Краснодарский краевой суд отклонил апелляционную жалобу одного из осужденных, не найдя оснований для смягчения наказания. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.
Как установил суд, 6 ноября 2024 года Гамидов и Курбанов приехали на автомобиле на территорию кооператива на улице Стасова и припарковали его возле автосервиса, заблокировав проезд другим машинам. На замечание председателя кооператива, попросившей переставить машину, они ответили избиением: женщине наносили удары руками и ногами по разным частям тела, не остановившись даже после того, как она упала на землю. Прибывшего на помощь охранника нападавшие избили деревянной битой и газобаллонным пистолетом модели «Glock», угрожая обоим потерпевшим убийством.
В судебном заседании подсудимые вину отрицали, утверждая, что их спровоцировали потерпевшие.
Советский районный суд Краснодара признал выходцев из Дагестана виновными по ч. 2 ст. 213 и пп. «а, г, д, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ и назначил каждому 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В качестве компенсации морального вреда с осужденных солидарно взыскано 950 тыс. руб. в пользу потерпевших.
Гамидов обжаловал приговор районного суда, однако апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения — приговор действует в первоначальной редакции.