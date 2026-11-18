Челябинскому экс-депутату Галкину сменили причину увольнения из городской думы
Центральный районный суд Челябинска удовлетворил иск прокуратуры к городской думе, изменив причину прекращения полномочий экс-депутата Александра Галкина. Вместо увольнения «по собственному желанию» экс-парламентарий лишен мандата «в связи с утратой доверия».
Поводом для прокурорского иска стали результаты проверки соблюдения антикоррупционного законодательства. Ведомство выявило недостоверные сведения в декларациях о доходах и имуществе экс-депутата, касающиеся приобретения квартиры в элитном жилом комплексе в Москве. Ранее прокуратура добивалась изъятия недвижимости в доход государства, и суд частично удовлетворил требования, обязав господина Галкина и его супругу выплатить в бюджет 16,4 млн руб. После этого решения в апреле 2026 года депутат досрочно сложил полномочия по собственному заявлению.
Изменение формулировки влечет за собой внесение сведений о бывшем депутате в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Согласно ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции», данные размещаются в открытом доступе на портале единой системы «Госслужба». Александр Галкин будет находиться в реестре в течение пяти лет. Данный статус не ограничивает трудоустройство в коммерческих структурах, однако блокирует возможность занимать должности на государственной службе и возвращаться в политику.
Как ранее сообщал «Ъ-Южный Урал», в октярбе 2026 года прокуратура Челябинска обратилась в Центральный районный суд с иском к городской думе, потребовав изменить формулировку причины прекращения депутатских полномочий господина Галкина. Надзорное ведомство настаивало на замене добровольного сложения полномочий на «утрату доверия». Новый иск стал продолжением многомесячного разбирательства вокруг квартиры экс-депутата в премиальном московском ЖК Hide стоимостью 35 млн руб.