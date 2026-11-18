Изменение формулировки влечет за собой внесение сведений о бывшем депутате в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений. Согласно ст. 15 Федерального закона «О противодействии коррупции», данные размещаются в открытом доступе на портале единой системы «Госслужба». Александр Галкин будет находиться в реестре в течение пяти лет. Данный статус не ограничивает трудоустройство в коммерческих структурах, однако блокирует возможность занимать должности на государственной службе и возвращаться в политику.