В январе-октябре 2026 года погрузка экспортных грузов на станциях Куйбышевской железной дороги для перевозки по Международному транспортному коридору «Север-Юг» составила 907,5 тыс. т. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.