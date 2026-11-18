Выросла экспортная погрузка со станций Куйбышевской магистрали для перевозки по МТК «Север-Юг»
В январе-октябре 2026 года погрузка экспортных грузов на станциях Куйбышевской железной дороги для перевозки по Международному транспортному коридору «Север-Юг» составила 907,5 тыс. т. Это на 6,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Основной рост отмечен в перевозке зерна, химических удобрений, жмыхов и грузов в контейнерах. Также осуществлялись поставки продовольственных товаров, промышленного сырья и лесных грузов.
Отмечается, что «развитие сервисов международной логистики на Куйбышевской железной дороге позволяет укреплять экспортный потенциал регионов, по которым проходит магистраль, расширять географию грузовых перевозок и интеграцию в глобальные логистические цепочки».