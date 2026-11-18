Кочубеевский районный суд первоначально назначил предпринимателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Ему также запретили два года оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков. Суд удовлетворил гражданские иски пятерых потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 8 млн руб. Владелец признал вину.