На Ставрополье ужесточили наказание владельцу взорвавшегося кафе
Пострадали восемь человек: трое работников кафе и пятеро посетителей
Ставропольский краевой суд заменил условный срок владельцу придорожного кафе «Айшат» в Кочубеевском округе на два года и десять месяцев колонии общего режима. Суд также запретил ему два года заниматься организацией общественного питания и эксплуатацией газовых цистерн. Апелляцию подала прокуратура, посчитавшая первоначальный приговор чрезмерно мягким. По сообщению надзорного ведомства, решение вступило в законную силу.
Взрыв произошел 17 января 2026 года в кафе на 232-м километре федеральной трассы «Кавказ». По установленным судом обстоятельствам, владелец разместил в помещении газовые баллоны, состояние которых не отвечало требованиям безопасности. Газовоздушная смесь хлопнула, затем начался пожар. Пострадали восемь человек: трое работников кафе и пятеро посетителей. Двум потерпевшим, включая несовершеннолетнего, причинен тяжкий вред здоровью.
В день происшествия глава Кочубеевского округа Олег Борзов сообщил, что среди пострадавших были владелец кафе и двое его сотрудников, а также семья из пяти человек. Пятеро членов семьи получили ожоги третьей степени. По данным МЧС, причиной пожара стала разгерметизация газового баллона. Пожарные локализовали возгорание; очевидные последствия происшествия и число пострадавших тогда подтвердили региональные власти и экстренные службы.
Уголовное дело возбудили по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших по неосторожности тяжкий вред здоровью. Отдельно прокуратура добилась привлечения владельца к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности: ему назначили штраф 40 тыс. руб., который он оплатил. Это административное дело не заменило уголовное разбирательство.
Кочубеевский районный суд первоначально назначил предпринимателю три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и шесть месяцев. Ему также запретили два года оказывать услуги по предоставлению продуктов питания и напитков. Суд удовлетворил гражданские иски пятерых потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 8 млн руб. Владелец признал вину.
После апелляционного представления прокуратуры краевой суд ужесточил наказание: условный срок сменился реальным заключением в колонии общего режима, а запрет на деятельность стал шире и теперь охватывает организацию общественного питания и эксплуатацию газовых цистерн. Размер компенсации — 8 млн руб. — сохранился.