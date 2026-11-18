Воронежского риелтора обвиняют в обмане более 150 вкладчиков на 500 млн рублей
Воронежская полиция продолжает устанавливать пострадавших от действий директора агентства недвижимости «Протон» Елены Власовой. В настоящее время она обвиняется в хищении более 500 млн руб. В полицию уже обратилось более 150 обманутых вкладчиков, сообщили 18 ноября в региональном ГУ МВД.
Как сообщал «Ъ-Черноземье», по версии следствия, в 2025 и 2026 годах Елена Власова убеждала клиентов агентства «инвестировать в выгодные объекты недвижимости» и предлагала оформить займы под высокие проценты. Воронежцам обещали надежные сделки и скорую прибыль. Получив деньги, риелтор переставала выходить на связь. В мае этого года было известно о трех десятках пострадавших, но в полиции изначально предполагали, что их может быть значительно больше.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Обвиняемая сейчас находится под домашним арестом. Пострадавших от действий Елены Власовой и агентства «Протон» просят связаться с дежурной частью УМВД по Воронежу.
Накануне «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Хохольский районный суд Воронежской области удовлетворил иск прокурора района в интересах местной жительницы к застройщику ООО «Капитель». Определено взыскать в пользу дольщицы неустойку в размере 154,9 тыс. руб. и компенсацию морального вреда — 15 тыс. руб.