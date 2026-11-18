Воронежская полиция продолжает устанавливать пострадавших от действий директора агентства недвижимости «Протон» Елены Власовой. В настоящее время она обвиняется в хищении более 500 млн руб. В полицию уже обратилось более 150 обманутых вкладчиков, сообщили 18 ноября в региональном ГУ МВД.