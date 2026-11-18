В Самаре изъяли из незаконного оборота 1067 литров алкогольной продукции
В Самаре во время проверки подтвердился факт нелегального оборота алкоголя в магазине «Маячок» на ул. Партизанской, 146а. Об этом сообщает минпромторг Самарской области.
Из незаконного оборота изъяли алкогольную продукцию общим объемом 1,067 тыс. л. В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ряду статей КоАП РФ, среди которых оборот алкогольной продукции без фиксации в ЕГАИС и без маркировки, непредставление сведений в государственную систему маркировки товаров «Честный ЗНАК», оборот алкоголя без сопроводительных документов, нарушение правил розничной продажи алкогольной продукции.
С начала года в Самарской области из нелегального оборота изъяли более 4,1 тыс. л контрафактной алкогольной и спиртосодержащей продукции.