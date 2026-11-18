По словам командира отряда Эдуарда Спиридонова, бойцы тренировались стрелять из автоматов АКМ и пулеметов, а также отрабатывали слаженность действий в составе подразделения. В учениях использовали специальные средства, в том числе тепловизоры, установленные на турелях.