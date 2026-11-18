Отряд БАРС в Удмуртии провел стрельбы для отражения атак БПЛА
Бойцы также проходят тактическую, медицинскую и топографическую подготовку
Бойцы новой смены регионального отряда БАРС в Удмуртии провели учебные стрельбы из штатного вооружения. Основной задачей сборов стала практическая отработка действий при отражении угрозы беспилотников, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По словам командира отряда Эдуарда Спиридонова, бойцы тренировались стрелять из автоматов АКМ и пулеметов, а также отрабатывали слаженность действий в составе подразделения. В учениях использовали специальные средства, в том числе тепловизоры, установленные на турелях.
«Практические стрельбы боевыми патронами особенно важны для наработки навыка. Так бойцы тренируют боевое слаживание, потому что стреляют подразделением», — отметил господин Спиридонов.
Помимо стрельб, участники сборов проходят тактическую, медицинскую и топографическую подготовку, а также учатся работать с беспилотными аппаратами.
Напомним, отряды начали формировать в середине мая. Сборы длятся два месяца: 15 дней резервисты находятся в учебном центре, 45 — на предприятиях и других объектах в регионе. После этого служащие отправляются на отдых сроком от двух месяцев. Служба проходит исключительно на территории Удмуртии. В объявлении «Ижавиа» о наборе в мобильную огневую группу (МОГ) указана зарплата от 150 тыс. руб. в месяц без учета выплат по званию.