Липецкая «Экоптица» оспаривает в суде доначисление 21 млн рублей налога на прибыль
СПССПК «Экоптица» — агрохолдинг с производством полного цикла: от выращивания кормов для животных до выпуска продукции на полки в фирменных магазинах «ГК Экоптица» и сетевых партнеров. Основан в 2010 году, руководит организацией председатель Эдуард Кирьянов. По данным Rusprofile, в 2024 году выручка кооператива составила 17,6 млрд руб., что на 18,7% больше, чем годом ранее. При этом чистая прибыль (393 млн руб.) сменилась на убыток 151,8 млн руб. В 2025-м выручка увеличилась еще на 9% — до 19 млрд руб. Чистая прибыль организации за прошлый год достигла 257 млн руб.
По данным суда, накануне предварительного судебного заседания представитель СПССПК заявил ходатайство о его отложении в связи с невозможностью участия. Суд удовлетворил ходатайство — предварительное судебное заседание по делу отложено до 13 января 2027 года.