Основанием для доначисления стали результаты камеральной налоговой проверки декларации СПССПК по налогу на прибыль организаций за 2024 год. УФНС сделало вывод о неправомерном применении «Экоптицей» налоговой ставки 0% в отношении доходов в виде процентов, начисленных на остатки денежных средств на счетах. Не согласившись с решением налогового органа, фирма обратилась в суд. По мнению истца, размещение денежных средств на банковских счетах и получение процентов по остаткам являются частью финансового обеспечения основной деятельности, связанной с реализацией сельскохозяйственной продукции. В связи с этим заявитель считает применение льготной налоговой ставки правомерным. УФНС в свою очередь настаивает, что доходы в виде банковских процентов не связаны непосредственно с реализацией произведенной сельскохозяйственной продукции и подлежат налогообложению в общем порядке.