Магарамкентский райсуд Дагестана возглавила Зумруд Токаева
Она сменила Энжелу Исмаилову, которая возглавляла суд с 14 октября 2019 года.
В Магарамкентском районном суде Дагестана прошло официальное представление нового председателя — Зумруд Токаеву. Коллективу ее представил временно исполняющий полномочия председателя Верховного суда республики Александр Гудимов. На встрече присутствовали судьи и сотрудники аппарата суда, а также представители правоохранительных органов и местной власти, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Республики Дагестан.
Назначение завершило руководство Энжелы Исмаиловой, которая возглавляла суд с 14 октября 2019 года. Зумруд Токаева пришла в судебную систему в 1999 году, а не в 1994-м, как указано в исходном тексте. Согласно биографической справке, она родилась в Махачкале 10 февраля 1977 года, окончила экономический факультет Дагестанской сельскохозяйственной академии в 2000 году, а в 2004-м получила юридическое образование в Российской правовой академии Минюста России. В аппарате Кумторкалинского районного суда она занимала разные должности, включая помощника председателя, затем работала помощником председателя Ленинского районного суда Махачкалы.
Президент назначил Зумруд Токаеву судьей Советского районного суда Махачкалы указом от 8 июля 2021 года №410. Указом от 18 марта 2025 года №153 ее назначили заместителем председателя Кировского районного суда Махачкалы на шестилетний срок. Теперь она перешла на должность председателя Магарамкентского райсуда.
Магарамкентский суд работает в селе Магарамкенте и рассматривает дела жителей района, а также Докузпаринского района: в 2009 году Докузпаринский районный суд упразднили, передав его дела в юрисдикцию Магарамкентского. Штат суда, согласно его официальной справке, рассчитан на пять судей.
Верховный суд Дагестана пожелал Зумруд Токаевой успехов, объективности и плодотворной работы. Александр Гудимов также поблагодарил Энжелу Исмаилову за многолетнюю работу и вклад в укрепление законности и правопорядка в районе.