Назначение завершило руководство Энжелы Исмаиловой, которая возглавляла суд с 14 октября 2019 года. Зумруд Токаева пришла в судебную систему в 1999 году, а не в 1994-м, как указано в исходном тексте. Согласно биографической справке, она родилась в Махачкале 10 февраля 1977 года, окончила экономический факультет Дагестанской сельскохозяйственной академии в 2000 году, а в 2004-м получила юридическое образование в Российской правовой академии Минюста России. В аппарате Кумторкалинского районного суда она занимала разные должности, включая помощника председателя, затем работала помощником председателя Ленинского районного суда Махачкалы.