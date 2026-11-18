Альфа-Банк получил международную премию AI Leadership Award на саммите Finnovex в Дубае за масштабное внедрение искусственного интеллекта. Банк использует широкий спектр ИИ-технологий — от классического машинного обучения до генеративных моделей в бизнес-процессах и аналитике. Почти все проекты банка на базе ИИ имеют положительную экономику благодаря системному развитию инфраструктуры и единой среде управления. Для Альфа-Банка это уже вторая победа на Finnovex после предыдущей награды в номинации Excellence in Fintech.