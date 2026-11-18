Корпоративные новости на “Ъ FM”
Альфа-Банк получил международную премию AI Leadership Award на саммите Finnovex в Дубае за масштабное внедрение искусственного интеллекта. Банк использует широкий спектр ИИ-технологий — от классического машинного обучения до генеративных моделей в бизнес-процессах и аналитике. Почти все проекты банка на базе ИИ имеют положительную экономику благодаря системному развитию инфраструктуры и единой среде управления. Для Альфа-Банка это уже вторая победа на Finnovex после предыдущей награды в номинации Excellence in Fintech.
«Туту» купит платформу для командировок «Ракета» и агентство IBC Corporate Travel. Сервис приобретет 100% обоих бизнесов. ФАС одобрила сделку, ее планируют закрыть до конца 2026 года. На базе «Ракеты» компания запустит сервис для организации командировок. Через него можно будет купить авиабилеты более чем в 180 стран, забронировать жилье, заказать трансфер и оформить страховку. За счет сделки компания рассчитывает привлечь больше корпоративных клиентов.
В мобильном приложении Wildberries появился «Детский режим». Это отдельное пространство с витриной из 18 адаптированных категорий: игрушки, книги, электроника, музыкальные инструменты, спорт и творчество. Ребенок сам выбирает товары и складывает их в свою корзину, но оформляет и оплачивает заказ родитель — корзина автоматически появляется в его основном режиме.