По версии следствия, в сентябре 2021 года местная жительница заключила договор долевого участия с индивидуальным предпринимателем, взявшим на себя обязательство возвести многоквартирный дом в селении Шалушка. Получив от женщины 1,931 млн руб., предприниматель, по данным следствия, ввел ее в заблуждение и потратил деньги на цели, не связанные со строительством. Дом до сих пор не сдан.