На застройщика из Кабардино-Балкарии завели второе дело о мошенничестве
В Чегемском районе Кабардино-Балкарии возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве в отношении застройщика. Об этом сообщило в среду следственное управление СКР по республике.
По версии следствия, в сентябре 2021 года местная жительница заключила договор долевого участия с индивидуальным предпринимателем, взявшим на себя обязательство возвести многоквартирный дом в селении Шалушка. Получив от женщины 1,931 млн руб., предприниматель, по данным следствия, ввел ее в заблуждение и потратил деньги на цели, не связанные со строительством. Дом до сих пор не сдан.
Дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Это уже второй эпизод в биографии фигуранта: в сентябре 2026 года против него завели дело по факту получения от четверых граждан 2,5 млн руб. под строительство многоквартирного дома. Деньги, как утверждают следователи, застройщик направил на собственные нужды, не завершив стройку.