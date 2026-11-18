Основу экспортного потенциала региона составляют продовольственные товары: их доля в структуре поставок за рубеж достигает 85,1%. Экспорт продукции агропромышленного комплекса за год вырос на 39,2%. В текущем году в структуре агроэкспорта появились новые позиции: соевые бобы направляются в Иран (46,7% от суммы экспорта АПК), спирт — в Грузию (20,8%), зерновые — в Иран и Беларусь (14,2%).