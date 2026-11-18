Внешнеторговый оборот КБР увеличился на 17%
Внешнеторговый оборот Кабардино-Балкарии за январь–сентябрь 2026 года увеличился на 17% к аналогичному периоду прошлого года. Цифры озвучили в минэкономразвития республики. Экспорт за отчетный период прибавил 28,6%, импорт — 10,6%.
Основу экспортного потенциала региона составляют продовольственные товары: их доля в структуре поставок за рубеж достигает 85,1%. Экспорт продукции агропромышленного комплекса за год вырос на 39,2%. В текущем году в структуре агроэкспорта появились новые позиции: соевые бобы направляются в Иран (46,7% от суммы экспорта АПК), спирт — в Грузию (20,8%), зерновые — в Иран и Беларусь (14,2%).
Товарная структура экспорта республики насчитывает 25 позиций. Наибольший вес в стоимостном выражении занимают соевые бобы, этиловый спирт, кукуруза, безалкогольные напитки, крахмалы и ферменты, пшеница, маргарин, шоколадные изделия, а также сменные рабочие инструменты и изделия из цемента и камня.