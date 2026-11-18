Челябинца приговорили к принудительным работам за гибель пешехода в аварии
Курчатовский районный суд Челябинска признал виновным 48-летнего местного жителя в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК РФ). Его приговорили к году принудительных работ с удержанием из заработной платы 5% в доход государства и лишили прав на два года, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Суд установил, что 28 июля 2025 года водитель Lada двигался по Свердловскому тракту на высокой скорости. Он сбил переходившую дорогу 54-летнюю горожанку. От полученных травм она погибла на месте. Фигурант полностью признал вину и возместил потерпевшим материальный ущерб в сумме 87 тыс. руб. Помимо вынесения приговора, суд удовлетворил исковые требования близких местной жительницы, в счет компенсации морального вреда с челябинца взыскано более 2 млн руб. Сохранен арест на автомобиль, квартиру и земельный участок горожанина.