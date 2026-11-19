Топ моделей на рынке легковых автомобилей с пробегом в январе—октябре 2026 года
|Место
|Модель
|Продажи (шт.)
|Изменение год к году (%)
|1
|Lada Classic
|188 303
|–24,7
|2
|Lada Samara 2
|135 150
|–15,8
|3
|Lada Priora
|127 652
|–6,6
|4
|Lada Granta 2
|109 372
|22,3
|5
|Kia Rio
|102 961
|4,4
|6
|Lada 110
|102 914
|–19,7
|7
|Hyundai Solaris
|97 686
|1,1
|8
|Lada Niva Legend
|96 563
|–1,2
|9
|Lada Granta
|93 224
|3,6
|10
|Toyota Corolla
|91 693
|12,6
Источник: «Автостат».
Газета «Коммерсантъ» №214от 19.11.2026, стр. 7