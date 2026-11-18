«Наши абоненты ожидают от провайдера безупречного качества связи, особенно в условиях кратного роста цифрового трафика. Внедрение отечественного программного обеспечения позволяет нам делать магистральные линии более надежными и независимыми от внешних рисков. Мы получили инструмент, который существенно упрощает работу инженеров, позволяя буквально в режиме реального времени видеть состояние сети и молниеносно реагировать на любые изменения. Это инвестиция в стабильность цифровой среды наших регионов, которая делает повседневную жизнь людей комфортнее и безопаснее».