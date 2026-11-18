Силовики проводят обыски в колледже Махачкалы
Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД Дагестана, республиканских УФСБ и УЭБиПК обыскали один из колледжей Махачкалы. Мероприятия идут в рамках уголовного дела, возбужденного следственным управлением СК по республике, сообщает МВД региона.
Как отмечено в сообщении ведомства, цель обысков — установить причастность должностных лиц и сотрудников образовательной организации к коррупционным преступлениям и иным правонарушениям.
По версии следствия, чиновники и работники колледжа, действуя согласованно в составе организованной группы, разработали и применяли преступные схемы. В частности, студентам за вознаграждение обеспечивались свободный график посещения занятий и допуск к сессии, а по итогам зачетно-экзаменационной сессии выставлялись положительные оценки.