Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Сочи предстоящей зимой снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь ночь в городе обходится в среднем в 6,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования «Островок», с которым ознакомилось ТАСС.