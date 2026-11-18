Стоимость зимнего отдыха в Сочи снизилась на 11% за год
Средняя стоимость проживания в отелях и апартаментах Сочи предстоящей зимой снизилась на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Теперь ночь в городе обходится в среднем в 6,9 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса онлайн-бронирования «Островок», с которым ознакомилось ТАСС.
Сочи стал одним из направлений, где стоимость размещения за год заметно снизилась. Для сравнения, в Москве проживание подешевело на 5%, до 7,6 тыс. руб. за ночь, в Калининграде — на 3%, до 5,7 тыс. руб.
В горном курорте Эсто-Садок средняя стоимость ночи зимой снизилась на 6% и составила 15,7 тыс. руб.
При этом в ряде других российских туристических направлений проживание, напротив, подорожало. В Казани, Мурманске и Архызе цены на размещение выросли на 9%. Средняя стоимость ночи на этих направлениях составила 7,5 тыс., 7,3 тыс. и 16,3 тыс. руб. соответственно.
В Ярославле проживание подорожало на 6%, до 8,6 тыс. руб. за ночь, в Нижнем Новгороде — на 4%, до 8,8 тыс. руб. В Санкт-Петербурге стоимость размещения увеличилась на 2% и достигла 6,3 тыс. руб.