«Россети Тюмень» направили более 3 млрд рублей на ремонтную кампанию в ХМАО-Югре
«Россети Тюмень» завершили подготовку электросетевого комплекса Ханты-Мансийского автономного округа – Югры к периоду максимальных нагрузок. Компания выполнила ремонт 136 питающих центров и свыше 620 километров линий электропередачи (ЛЭП) различного класса напряжения. На повышение надежности электроснабжения жителей, социально значимых объектов и предприятий региона энергокомпания направила более 3 млрд рублей.
На высоковольтных подстанциях специалисты отремонтировали 38 силовых трансформаторов и 285 коммутационных аппаратов, а также заменили 887 опорно-стержневых изоляторов. Кроме того, энергетики заменили и укрепили 775 опор и более 500 фундаментов ЛЭП, обновили 29 километров провода, 1,7 тысячи контуров заземления и около 19 тысяч изоляторов. Чтобы сохранить орнитофауну и снизить риск перерывов электроснабжения из-за жизнедеятельности птиц, работники компании установили 5,3 тысячи птицезащитных устройств. В качестве нового оборудования применялись комплектующие отечественного производства, адаптированные под суровые климатические условия Севера.
Все мероприятия, направленные на подготовку энергообъектов Югры к отопительному сезону, «Россети Тюмень» выполнили в соответствии с утвержденными графиками. Своевременное проведение работ позволит обеспечить надежное электроснабжение бытовых и промышленных потребителей главного нефтедобывающего региона России в осенне-зимний период 2026-2027 годов.
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