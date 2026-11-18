На высоковольтных подстанциях специалисты отремонтировали 38 силовых трансформаторов и 285 коммутационных аппаратов, а также заменили 887 опорно-стержневых изоляторов. Кроме того, энергетики заменили и укрепили 775 опор и более 500 фундаментов ЛЭП, обновили 29 километров провода, 1,7 тысячи контуров заземления и около 19 тысяч изоляторов. Чтобы сохранить орнитофауну и снизить риск перерывов электроснабжения из-за жизнедеятельности птиц, работники компании установили 5,3 тысячи птицезащитных устройств. В качестве нового оборудования применялись комплектующие отечественного производства, адаптированные под суровые климатические условия Севера.