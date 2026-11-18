В Воронеже на обслуживание транспортной системы выделяют 110 млн рублей
В Воронеже ищут подрядчика для технического обслуживания и содержания интеллектуальной транспортной системы Воронежской городской агломерации (ИТС ВГА). Начальная цена контракта составляет 110 млн руб. Заявки принимаются до 3 декабря, а итоги подведут 8 декабря. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок. Средства выделят из регионального бюджета.
Подрядчику предстоит круглосуточно, без выходных и перерывов, поддерживать оборудование и программное обеспечение системы в исправном состоянии. В его обязанности войдут диагностика, выявление и устранение поломок, ремонт и замена комплектующих, регламентное обслуживание, обновление программного обеспечения, резервное копирование, а также контроль электроснабжения, связи и информационного обмена.
Обслуживание охватывает технические и программные средства ИТС, в том числе серверы, системы хранения данных, источники бесперебойного питания, рабочие места операторов, сетевое оборудование и программные комплексы управления транспортными потоками, светофорами и общественным транспортом.
Победитель должен оказывать услуги с даты заключения контракта, но не ранее 1 января 2027-го, до 31 декабря 2027 года.
В марте «Ъ-Черноземье» сообщал, что ОКУ «Региональный центр безопасности» искало подрядчика для развития интеллектуальной транспортной системы Воронежа с начальной ценой 420 млн руб. Однако торги признали несостоявшимися: на участие поступила только одна заявка, которая соответствовала требованиям. В итоге контракт заключили с ПАО «Ростелеком». Выполнить работы подрядчик согласился по начальной стоимости.