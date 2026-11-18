Подрядчику предстоит круглосуточно, без выходных и перерывов, поддерживать оборудование и программное обеспечение системы в исправном состоянии. В его обязанности войдут диагностика, выявление и устранение поломок, ремонт и замена комплектующих, регламентное обслуживание, обновление программного обеспечения, резервное копирование, а также контроль электроснабжения, связи и информационного обмена.