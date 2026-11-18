Почта России в СКФО перешла на прием цифровых рублей
Жители СКФО могут оплачивать услуги Почты России цифровыми рублями во всех отделениях сети. Расчеты проводятся по QR-коду через банковское приложение, поддерживающее операции с новой формой национальной валюты. Об этом сообщила пресс-служба Почты РФ.
Для оплаты необходимо иметь цифровой кошелек на платформе Банка России. Открыть его можно через приложение банка — участника платформы. Переводы и платежи цифровыми рублями для физических лиц проводятся без комиссии, а сами средства учитываются непосредственно на платформе Центробанка.
Интеграцию цифрового рубля в IT-инфраструктуру Почты России начали в феврале 2026 года. Первый платеж таким способом компания провела в сентябре. По словам заместителя гендиректора Почты России Дмитрия Чудинова, новый способ расчетов встроили в действующую систему, чтобы клиенты могли пользоваться им через привычные банковские приложения.