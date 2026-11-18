Для оплаты необходимо иметь цифровой кошелек на платформе Банка России. Открыть его можно через приложение банка — участника платформы. Переводы и платежи цифровыми рублями для физических лиц проводятся без комиссии, а сами средства учитываются непосредственно на платформе Центробанка.