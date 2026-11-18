Инвесторы «Верхнебаканского цементного завода» получат 56,8 млн рублей купонного дохода
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» раскрыло график выплат по своим биржевым облигациям серии 001P-001R. Согласно приказу генерального директора управляющей организации АО «Газметаллпроект», суммарный объем средств, который компания направит держателям бумаг в течение следующего года, составит 56,84 млн рублей. Данные размещены на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Эта сумма складывается из выплат по четырем последним купонным периодам перед погашением выпуска: 37-й купонный период (с 11.12.2026 по 12.03.2027) — 14,21 млн рублей; 38-й купонный период (с 12.03.2027 по 11.06.2027) — 14,21 млн рублей; 39-й купонный период (с 11.06.2027 по 10.09.2027) — 14,21 млн рублей; 40-й купонный период (с 10.09.2027 по 10.12.2027) — 14,21 млн рублей.
Процентная ставка на весь указанный срок зафиксирована на минимальном уровне в 0,75% годовых, что соответствует 1,87 рубля на одну облигацию за каждый период. Выплаты будут производиться в безналичной форме в рублях.
Напомним, что дата погашения данного выпуска биржевых облигаций — 3640-й день с даты начала их размещения.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Верхнебаканский цементный завод» зарегистрировано в 1994 году в Новороссийске. Основной вид деятельности — производство цемента. Управляющая компания — АО «Газметаллпроект». Среднесписочная численность сотрудников — 730 чел. Уставный капитал компании составляет 41 тыс. руб. Выручка предприятия за 2025 год — 14,65 млрд руб., прибыль — 2,90 млрд руб.
ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ВБЦЗ) — один из крупнейших производителей цемента на юге России. Завод введен в эксплуатацию в августе 1965 года на базе месторождения высококачественных мергелей в поселке Верхнебаканский под Новороссийском и с тех пор является градообразующим предприятием. В 2000-е входил в группу «Интеко», в 2008–2011 годах провел масштабную реконструкцию стоимостью около 15 млрд рублей: построена новая линия «сухого» способа производства на оборудовании датской FLSmidth, запущенная в конце 2012 года. Мощность выросла с 500 тысяч до 2,3 млн тонн цемента в год.
В 2011 году завод перешёл к Льву Кветному, владельцу ОАО «Новоросцемент»; управляющая компания — ООО «Газметаллпроект». Сегодня ВБЦЗ выпускает более 2 млн тонн цемента в год, обеспечивая около 3% общероссийского производства.