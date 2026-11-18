ОАО «Верхнебаканский цементный завод» (ВБЦЗ) — один из крупнейших производителей цемента на юге России. Завод введен в эксплуатацию в августе 1965 года на базе месторождения высококачественных мергелей в поселке Верхнебаканский под Новороссийском и с тех пор является градообразующим предприятием. В 2000-е входил в группу «Интеко», в 2008–2011 годах провел масштабную реконструкцию стоимостью около 15 млрд рублей: построена новая линия «сухого» способа производства на оборудовании датской FLSmidth, запущенная в конце 2012 года. Мощность выросла с 500 тысяч до 2,3 млн тонн цемента в год.