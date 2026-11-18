Ремонт корпуса №1 готовили заранее. В отчете за 2019 год ФНС упоминала разработку проектной документации для его капитального ремонта. К 2024 году документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Тогда же ФНС сообщала о ремонте другого спального корпуса санатория — №5 — и о проектировании работ для корпусов №3 и №4, инженерных сетей и благоустройства территории.