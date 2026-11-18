Санаторий ФНС в Сочи снова ищет подрядчика для ремонта корпуса за 247 млн рублей
Прошлую закупку санаторий отменил несколькими днями ранее
Санаторий «Радуга» Федеральной налоговой службы объявил новый конкурс на второй этап капитального ремонта спального корпуса №1 в Сочи. Начальная цена контракта — 247,4 млн руб. Заявки принимают до 4 декабря 2026 года, итоги конкурса планируют подвести 8 декабря. Подрядчик должен завершить работы до 31 декабря 2027 года, следует из данных карточки закупки в ЕИС.
Корпус находится на территории санатория по адресу: Сочи, улица Виноградная, 53, в Центральном районе города. «Радуга» — ведомственное лечебно-профилактическое учреждение ФНС, где проходят санаторно-курортное лечение сотрудники налоговой службы и члены их семей. В отчете за 2024 год ФНС сообщила, что все санатории ведомства за год оказали 340 тыс. койко-дней лечения, выполнив 98,4% государственного задания.
Новый конкурс продолжает закупку, которую санаторий отменил несколькими днями ранее. Приказ подписала исполняющая обязанности генерального директора Э.Я. Кармаза. Документ отменяет конкурс на ремонт того же корпуса и поручает разместить извещение об отмене в Единой информационной системе. Причину отмены приказ не называет. 18 ноября заказчик разместил новое извещение с прежней начальной ценой 247,4 млн руб. и тем же сроком завершения работ. В приказе отменяется предыдущая процедура, а новое извещение устанавливает условия повторного конкурса.
Финансирование распределено по двум годам: 233,3 млн руб. предусмотрено на 2026 год, еще 14,1 млн руб. — на 2027-й. В документации указан аванс 45% от цены контракта; расчеты по авансу подлежат казначейскому сопровождению. Подрядчик должен будет предоставить обеспечение исполнения контракта примерно на 37,1 млн руб. и обеспечение гарантийных обязательств на 4,95 млн руб. Гарантия на выполненные работы составит 60 месяцев.
Ремонт корпуса №1 готовили заранее. В отчете за 2019 год ФНС упоминала разработку проектной документации для его капитального ремонта. К 2024 году документация получила положительное заключение Главгосэкспертизы России. Тогда же ФНС сообщала о ремонте другого спального корпуса санатория — №5 — и о проектировании работ для корпусов №3 и №4, инженерных сетей и благоустройства территории.
Нынешний конкурс касается второго этапа комплексного капитального ремонта корпуса №1. Заказчик планирует определить подрядчика в декабре, а завершить работы — до конца 2027 года. В документации к новой закупке указана целевая субсидия по статье 78.1 Бюджетного кодекса; извещение также содержит отметку о внебюджетных средствах и пояснение заказчика о технических ограничениях ЕИС при заполнении поля источника финансирования.