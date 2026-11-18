Поселение находится в Граховском районе. В нем длительное время никто не проживает. В деревне также нет недвижимости, путей сообщения, коммунальных систем и средств связи. «Перспективы возрождения указанного населенного пункта отсутствуют»,— говорится в пояснительной записке.