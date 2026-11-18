Деревня Славянская Слобода в Удмуртии перестанет существовать
Поселение упразднят из-за отсутствия жителей и бесхозной недвижимости
Деревню Славянская Слобода в Удмуртии упразднят по решению депутатов Госсовета республики. Соответствующее постановление народные избранники рассмотрят на ближайшей сессии 24 ноября.
Поселение находится в Граховском районе. В нем длительное время никто не проживает. В деревне также нет недвижимости, путей сообщения, коммунальных систем и средств связи. «Перспективы возрождения указанного населенного пункта отсутствуют»,— говорится в пояснительной записке.
Напомним, в октябре Госсовет Удмуртии принял решение об упразднении еще шести поселений, где никто не проживает.