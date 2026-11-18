В Новороссийске до конца ноября завершат санацию коллектора
В Новороссийске на планерном совещании обсудили исполнение поручений по проблемным объектам города. Больше всего контрольных вопросов относится к сфере жилищно-коммунального хозяйства. Об этом сообщили в администрации города.
Одной из основных проблем остается работа подрядных организаций. Из-за нарушений со стороны исполнителей срываются сроки контрактов и снижается качество работ. До конца 2026 года планируется завершить локальные ремонтные работы и благоустройство крупных объектов.
Отдельно обсудили ситуацию в селе Федотовка, где остаются пять нерешенных вопросов. Для создания единой зоны отдыха и детской площадки уже подготовили проектную документацию с двумя вариантами концепции. Окончательный вариант планируют выбрать вместе с жителями.
Также необходимо решить вопросы обустройства ливневой канализации и восстановления дорог. По этим направлениям поручено ускорить подготовку решений, назначить ответственных и определить конкретные этапы работ.
На улице Новороссийской Республики продолжается реконструкция самотечного коллектора в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Полностью завершить проект планируют в 2028 году. Сейчас специалисты готовятся заполнить пространство между новым и существующим трубопроводами специальной смесью. Работы осложняются погодными условиями. Завершить санацию коллектора планируют до конца ноября.
В социальной сфере на контроле находятся вопросы грантовой поддержки, патриотических инициатив, помощи семьям участников специальной военной операции, благоустройства и ремонта учреждений. Отдельное внимание уделяют 18 вопросам семей участников СВО, ремонту социальных учреждений и оформлению трансформаторных подстанций. Их решают в соответствии с утвержденными дорожными картами.