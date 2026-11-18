Суд установил, что с 19 по 21 мая 2026 года житель Московской области в составе организованной преступной группы получал от обманутых граждан средства и передавал их подельникам. Среди потерпевших — двое пенсионеров из Снежинска, а также многодетная мать погибшего участника СВО из поселка Аргаяш. Общая сумма причиненного ущерба составила 7,7 млн руб.