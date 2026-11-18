В Снежинске осужден мошенник за хищение у граждан 7,7 млн рублей
Снежинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летнего жителя Балашихи. Его признали виновным в покушении на мошенничество и хищении 7,7 млн руб. (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.
Суд установил, что с 19 по 21 мая 2026 года житель Московской области в составе организованной преступной группы получал от обманутых граждан средства и передавал их подельникам. Среди потерпевших — двое пенсионеров из Снежинска, а также многодетная мать погибшего участника СВО из поселка Аргаяш. Общая сумма причиненного ущерба составила 7,7 млн руб.
Фигуранта задержали в Екатеринбурге во время передачи ему денег пенсионеркой из Снежинска. Гражданина приговорили к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Исковые требования потерпевших удовлетворены в полном объеме.