Члены комитета также одобрили изменения в региональный закон «О жилище» в части уточнения доходов, не подлежащих учету при расчете среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях. На федеральном уровне перечень таких доходов уже уточнен. Из доходов семьи исключаются вознаграждения, полученные детьми до 18 лет (учениками школ, студентами очных отделений вузов и училищ), ежемесячная выплата гражданам, временно отселенным из Курской области, а также единовременная матпомощь от работодателей при рождении ребенка. Аналогичные изменения будут приняты и в Самарской области.