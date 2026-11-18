Комитет самарской губдумы одобрил перевод земель под нефтедобычу
Также парламентарии считают необходимым расширить список доходов, не учитываемых при постановке на жилищный учет
Комитет Самарской губернской думы по строительству, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям под председательством Михаила Солынина рекомендовал региональному парламенту принять в двух чтениях законопроект о переводе земельных участков из одной категории в другую. Документ, внесенный губернатором Вячеславом Федорищевым в порядке законодательной инициативы, предусматривает перевод участков в земли промышленного назначения для нефтедобычи. У Минсельхоза России и прокуратуры Самарской области замечаний к проекту нет. Об этом сообщили в пресс-службе губдумы.
«Одним из центральных вопросов был внесенный губернатором Самарской области Вячеславом Андреевичем Федорищевым закон, направленный на реализацию инвестиционного проекта и связанный с переводом земельных участков в земли промышленности с тем, чтобы одна из крупных нефтедобывающих компаний смогла реализовать там свой проект», — пояснил по итогам заседания председатель комитета Михаил Солынин.
Члены комитета также одобрили изменения в региональный закон «О жилище» в части уточнения доходов, не подлежащих учету при расчете среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей и постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях. На федеральном уровне перечень таких доходов уже уточнен. Из доходов семьи исключаются вознаграждения, полученные детьми до 18 лет (учениками школ, студентами очных отделений вузов и училищ), ежемесячная выплата гражданам, временно отселенным из Курской области, а также единовременная матпомощь от работодателей при рождении ребенка. Аналогичные изменения будут приняты и в Самарской области.
Кроме того, планируется распространить государственный жилищный надзор на весь жилищный фонд независимо от формы собственности и уточнить полномочия по включению жилых помещений в специализированный фонд. В связи с изменением федерального законодательства депутаты подготовили поправки в региональный закон о капремонте многоквартирных домов.
В соответствии с ними расширяется круг лиц, по требованию которых владелец спецсчета предоставляет информацию о сумме зачисленных платежей собственников всех помещений в МКД, об остатке средств и обо всех операциях по спецсчету. Теперь такие сведения могут быть переданы в том числе региональному оператору, если фонд капремонта формируется на счете регоператора, и новому владельцу спецсчета, определенному общим собранием собственников или решением органа МСУ.
Ранее информация предоставлялась только по требованию любого собственника помещения в МКД и по запросу органа государственного жилищного надзора. Комитет рекомендовал думе принять и этот законопроект.