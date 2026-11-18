Бывшего главного бухгалтера «ЮжУралЖАСО» признали несостоятельной
Арбитражный суд Челябинской области признал банкротом бывшего главного бухгалтера АО «ЮжУралЖАСО» Наталью Комарову и ввел процедуру реализации ее имущества. Заявление подавала государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», сообщает пресс-служба организации.
Долг Натальи Комаровой перед страховой компанией в размере 373,6 млн руб. включен в реестр требований кредиторов. В ноябре 2024 года ее признали виновной в растрате средств «ЮжУралЖАСО» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Тем же приговором Лариса Мозговая, отвечавшая за финансовые операции в компании, получила восемь лет, бывший гендиректор организации Виталий Снежко и экс-бенефициар страховой компании «Московия» Евгений Туторайтис, помогавший выводить средства на сторонние фирмы,— по пять лет. Экс-бенефициар «ЮжУралЖАСО» Денис Буряков заключил досудебное соглашение, и в ноябре 2023 года ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.
В сентябре 2025 года бывший генеральный директор основанной в Челябинске страховой компании «ЮжУралЖАСО» Татьяна Белова была признана банкротом. В апреле 2026-го с бывших бенефициаров страховой компании Дениса Бурякова и Михаила Гришина взыскали 458,2 млн руб.
Банк России отозвал у «ЮЖУРАЛЖАСО» лицензии на осуществление страхования в 2018 году в связи с несоблюдением требований финансовой устойчивости и платежеспособности.