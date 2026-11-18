Долг Натальи Комаровой перед страховой компанией в размере 373,6 млн руб. включен в реестр требований кредиторов. В ноябре 2024 года ее признали виновной в растрате средств «ЮжУралЖАСО» (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и назначили наказание в виде восьми лет лишения свободы. Тем же приговором Лариса Мозговая, отвечавшая за финансовые операции в компании, получила восемь лет, бывший гендиректор организации Виталий Снежко и экс-бенефициар страховой компании «Московия» Евгений Туторайтис, помогавший выводить средства на сторонние фирмы,— по пять лет. Экс-бенефициар «ЮжУралЖАСО» Денис Буряков заключил досудебное соглашение, и в ноябре 2023 года ему назначили наказание в виде трех лет лишения свободы.