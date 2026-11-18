Жительница Удмуртии вызвала «112» из-за бобров, перегородивших дорогу
Оператор перенаправил обращение в диспетчерскую службу Ижевска
Жительница Удмуртии позвонила по номеру экстренных служб «112», чтобы сообщить о бобрах, которые построили плотину в канаве и повалили дерево на дорогу. Об этом сообщает центр обработки экстренных вызовов «112».
По словам женщины, животные поселились в частном секторе: из-за построенной ими плотины вода стала разливаться вдоль дороги, а упавшее дерево перегородило единственный путь к проходу. Не зная, куда обратиться, жительница позвонила по номеру «112».
Оператор перенаправил ее звонок в Единую дежурную диспетчерскую службу Ижевска. Там женщине сообщили номер телефона районной администрации.