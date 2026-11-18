Акция «Скидка 70% на онлайн-кассу» проходит в период с 13.07.2026 по 12.07.2027 включительно. Территория проведения — Российская Федерация, за исключением новых субъектов РФ, Республики Крым и города федерального значения Севастополя. Акция доступна новым клиентам; действующим клиентам, у которых нет оборотов по торговому эквайрингу в Банке как минимум 3 месяца до присоединения к акции. Скидка 70% предоставляется на тариф «Касса под ключ Акционный» (ООО «ПСКасса»). Обязательное подключение к одному из стандартных тарифов торгового эквайринга (ТЭ): тариф «Комбинированный»; тариф «Смарт ставка Плюс». Подключением к акции считается оплата счета ООО «ПСКасса»; подписание оферты по торговому эквайрингу. Доступные тарифы РКО: «Мини», «Опти», «Макси», «Профи», «Бизнес Лайт», «Бизнес 24/7», «Бизнес Драйв», «Все для бизнеса», «Платите меньше», стандартные тарифы МСБ. Тарифы «Ноль» и «Ноль Плюс» не подключаются. Зачисление средств по торговому эквайрингу — только на счет в ПСБ. Ключевое условие: участие возможно, только если менеджер ДО инициирует выставление счета, а клиент оплачивает его сразу. Клиент обязан вернуть сумму скидки (70% тарифа «Касса под ключ Акционный») на счет ООО «ПСКасса» в Банке, если в течение 12 месяцев от даты подключения к акции произошло одно или более из следующих событий по инициативе клиента: расторжение Договора эквайринга, заключенного в рамках акции; смена тарифа по торговому эквайрингу на недоступный тариф (отличный от ТП «Комбинированный» и ТП «Смарт ставка Плюс»). Перевод зачислений возмещения по торговому эквайрингу на счет в другом банке. Установление индивидуальных тарифов по Договору РКО или подключение иных акций со скидками на ТЭ и/или РКО. Направление Банку уведомления об одностороннем отказе от исполнения Правил оказания услуг ООО «ПСКасса». В перечисленных случаях сумма скидки должна быть возвращена на счет в Банке №40702810600000260968 в течение 5 рабочих дней после наступления события: при наличии ФН на 15 месяцев — 20 930 рублей; при наличии ФН на 36 месяцев — 27 930 рублей. Подробные условия акции на сайте www.psbank.ru. Информация актуальна на дату публикации. ПАО «Банк ПСБ», ИНН 7744000912. Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.