По предварительным данным, утром 18 ноября 47-летний водитель автобуса марки Kia, следовавшего по маршруту №133 «Челябинск — поселок Первомайский», двигался по дороге Коркино — Первомайский. Из-за снегопада он не справился с управлением на изгибе проезжей части влево, и транспортное средство съехало в кювет, где опрокинулось. В результате ДТП 49-летнюю пассажирку с травмами доставили в медучреждение.