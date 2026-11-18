В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 19 и 20 ноября прогнозируют сильные дожди и ливни с грозой, а также усиление ветра до 20–22 м/с. В предгорных и горных районах ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.