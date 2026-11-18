В Сочи и Сириусе 19 и 20 ноября ожидаются сильные дожди и штормовой ветер
В Сочи и на федеральной территории «Сириус» 19 и 20 ноября прогнозируют сильные дожди и ливни с грозой, а также усиление ветра до 20–22 м/с. В предгорных и горных районах ожидаются очень сильные осадки. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.
На реках возможны резкие подъемы уровня воды, местами с превышением неблагоприятных отметок. Также сохраняется риск схода селевых потоков небольшого объема.
С 19 по 20 ноября в акватории Черного моря существует опасность формирования смерчей. Ожидается усиление волнения до 4–5 баллов, высота волн может составить 1,3–2,5 м.
Ситуацию контролирует оперативный штаб, городские службы работают в усиленном режиме. Жителям и гостям курорта рекомендуют не отдыхать в устьях рек и не выходить в горы, не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями. При возникновении чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.