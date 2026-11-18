В Екатеринбурге простятся с судьей облсуда в отставке Владимиром Разбойниковым
В прошедшее воскресенье, 15 ноября, на 77-м году жизни скончался Владимир Разбойников — судья Свердловского областного суда в отставке и заслуженный юрист России, сообщили в пресс-службе судов региона. Его профессиональная деятельность длилась более четырех десятилетий. Прощание пройдет 20 ноября в 13:00 в траурном зале прощания «Широкореченский».
Владимир Разбойников родился 13 марта 1950 года. Свою карьеру он начал в 1976 году после окончания Свердловского юридического института, став судьей, а затем председателем Пинежского районного суда Архангельской области. В 1987 году он возглавил Беломорский районный суд Северодвинска, а через два года — городской суд. С 1996 года работал судьей в составе судебной коллегии по гражданским делам в Свердловском областном суде. С июля 2004 года Владимир Разбойников стал руководителем коллегии, а в 2007 году вошел в состав президиума суда. В 2013 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ присвоила ему первый квалификационный класс.
Период с 2006 по 2010 год он посвятил работе главы совета судей Свердловской области. За многолетний труд и вклад в судебную систему в 2006 году Владимир Разбойников был удостоен почетного звания «Заслуженный юрист Российской Федерации». В 2016 году вышел в почетную отставку. Кроме того, во время своего карьерного пути он избирался делегатом второго съезда судей и был членом Высшей квалификационной коллегии судей РФ.
«Коллеги помнят Владимира Васильевича как настоящего профессионала, который честно и ответственно делал свое дело и пользовался заслуженным уважением. Он всегда внимательно относился к людям и не отказывал в помощи. Светлая память о Владимире Васильевиче, о его жизненном пути и преданности работе останется с нами»,— сказано в сообщении.