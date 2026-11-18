Владимир Разбойников родился 13 марта 1950 года. Свою карьеру он начал в 1976 году после окончания Свердловского юридического института, став судьей, а затем председателем Пинежского районного суда Архангельской области. В 1987 году он возглавил Беломорский районный суд Северодвинска, а через два года — городской суд. С 1996 года работал судьей в составе судебной коллегии по гражданским делам в Свердловском областном суде. С июля 2004 года Владимир Разбойников стал руководителем коллегии, а в 2007 году вошел в состав президиума суда. В 2013 году Высшая квалификационная коллегия судей РФ присвоила ему первый квалификационный класс.