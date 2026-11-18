На Ставрополье изъяли нелегальный алкоголь и табак на 31 миллион рублей
Полиция Ставропольского края изъяла из незаконного оборота около 165 тыс. единиц табачной и никотинсодержащей продукции, а также порядка 6 тыс. литров немаркированного алкоголя и спирта. Общая стоимость изъятого превысила 31 млн руб., сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Нарушения выявили в ходе оперативно-профилактического мероприятия, которое проводилось в регионе со 2 по 6 ноября. В проверках участвовали сотрудники налоговых и таможенных органов, а также других правоохранительных ведомств.
По итогам рейдов правоохранители возбудили три уголовных дела по фактам незаконного оборота алкогольной и табачной продукции.