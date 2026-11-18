Временно исполняющий обязанности главы МЧС Дагестана освобожден от должности
Нариман Казимагамедов освобожден от должности временно исполняющего обязанности министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Дагестана.
Как сообщили в пресс-службе правительства республики, соответствующий указ подписал председатель правительства Федор Щукин.
Временное исполнение обязанностей руководителя ведомства возложено на статс-секретаря — заместителя министра Надима Велиханова.