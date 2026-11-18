ФКУ «Упрдор Кавказ» объявило четыре конкурса на строительство и реконструкцию начального участка федеральной трассы А-155 Черкесск — Домбай — граница с Абхазией. Работы охватят участок от нулевого до 5,4-го километра в Карачаево-Черкесии. Начальные цены контрактов составляют 774,6 млн руб. за первый этап, 800 млн рублей за второй, 807,6 млн руб. за третий и 813,4 млн руб. за четвертый. Их общая сумма — 3,196 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.