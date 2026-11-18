На реконструкцию дороги от Черкесска к Домбаю направят 3,2 млрд рублей
Трасса связывает столицу республики с курортом и доходит до Клухорского перевала
ФКУ «Упрдор Кавказ» объявило четыре конкурса на строительство и реконструкцию начального участка федеральной трассы А-155 Черкесск — Домбай — граница с Абхазией. Работы охватят участок от нулевого до 5,4-го километра в Карачаево-Черкесии. Начальные цены контрактов составляют 774,6 млн руб. за первый этап, 800 млн рублей за второй, 807,6 млн руб. за третий и 813,4 млн руб. за четвертый. Их общая сумма — 3,196 млрд руб., следует из данных портала госзакупок.
Извещения разместили 18 ноября 2026 года. Заявки принимают до 7 декабря. По условиям конкурсов, подрядчики должны завершить работы к 26 октября 2029 года. Заказчик профинансирует закупки из федерального бюджета. В 2028 году на них запланировали 35 млн руб., оставшиеся 3,161 млрд руб. — на последующие годы. Контракты предусматривают аванс в размере 10%. Участники должны подтвердить опыт дорожного строительства или ремонта; цена составляет 60% оценки заявки, квалификация — 40%.
Проект шире четырех закупок. В утвержденном правительством перечне дорожных мероприятий на 2026–2031 годы указана мощность 7,2 км, завершение строительства — в 2029 году, а предельная стоимость — около 8,708 млрд руб. Эта сумма относится ко всему мероприятию, а не только к четырем объявленным контрактам. На проектные и изыскательские работы в перечне предусмотрено 2,739 млн руб.
А-155 связывает Черкесск с Домбаем и далее идет к границе с Абхазией. Участок проходит в Карачаево-Черкесии и обеспечивает подъезд к горному курорту и туристическим территориям республики. Это историческое и официальное название маршрута; нынешние конкурсы касаются участка у Черкесска, который ведет к Домбаю. Сквозное движение через Клухорский перевал закрыто. Для поездки в Абхазию на автомобиле используют переходы со стороны Сочи.
Проект предусматривает строительство и реконструкцию дороги; государственная программа указывает протяженность 7,2 км. Закупки при этом описывают объект как участок от км 0+000 до км 5+400, разделенный на четыре этапа.
Работы готовят несколько лет. В судебном решении по спору, связанному с объектом, говорится, что в октябре 2024 года проектная документация находилась на завершающей стадии подготовки к государственной экспертизе. В 2025 году мероприятие включили в дорожную программу. Актуальный перечень на 2026–2031 годы закрепил строительство и срок завершения в 2029 году.