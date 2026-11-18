Заготовки вырезают алмазным роликом, нагревают и придают им необходимую форму. Изначально матовая пленка становится прозрачной после удаления воздуха между слоями стекла под воздействием температуры и давления. Готовые стекла проверяют на отсутствие дефектов, оптические искажения и соответствие заданной форме.