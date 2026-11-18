Борский стекольный завод освоил выпуск боковых стекол с обогревом для Lada Azimut
Давний партнер АвтоВАЗа, Борский стекольный завод, запустил специальную линию для производства стекол для автомобилей Lada Azimut. Для новой модели предусмотрена опция электрообогрева опускных боковых стекол: такая технология является редкой в мировом автопроме. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.
Конструкция стекла Lada Azimut представляет собой два слоя толщиной по 1,6 мм каждый со специальной пленкой с нагревательными элементами. Общая толщина готового изделия составляет 4 мм.
Заготовки вырезают алмазным роликом, нагревают и придают им необходимую форму. Изначально матовая пленка становится прозрачной после удаления воздуха между слоями стекла под воздействием температуры и давления. Готовые стекла проверяют на отсутствие дефектов, оптические искажения и соответствие заданной форме.