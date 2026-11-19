Частные клиенты могут провести в новом офисе все повседневные операции. С 09:00 до 19:00 по будням и с 09:00 до 17:00 по выходным саратовцы могут оформить на Советской, 51 дебетовые и кредитные карты, включая «Пушкинскую», перевести в банк зарплату, пенсии и социальные выплаты, подключить программы лояльности, подать заявки на кредит и ипотеку, открыть вклад и воспользоваться другими банковскими услугами. Рядом с отделением есть парковка и остановки общественного транспорта — можно легко добраться из любого района Саратова.