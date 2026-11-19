Флагманский офис ВТБ открылся на исторической финансовой улице Саратова
В здании на Советской, 51 завершилась масштабная реконструкция
ВТБ запустил в Саратове работу флагманского офиса. Здание на Советской, 51 открыли после реконструкции. Четырехэтажное отделение площадью более 1400 квадратных метров стало крупнейшим офисом банка в Саратовской области. Выбор места связан с деловой историей улицы: банковские учреждения работали здесь еще в XIX веке и сформировали финансовую инфраструктуру города. Пространство нового офиса выстроено по функциональному принципу — за каждым этажом закреплены свои задачи.
Сегодня в регионе действует 21 отделение ВТБ, и флагман на Советской — часть масштабного обновления сети. Итоги девяти месяцев 2026 года показали, что банк заметно укрепил позиции в области: клиентская база превысила 405 тысяч человек. «Открытие флагманского офиса на улице Советской — это не просто обновление банковского пространства, а важный этап развития присутствия ВТБ в регионе», — отметил управляющий ВТБ в Саратовской области Вячеслав Панасенко.
На первом этаже флагманского офиса обслуживают физических лиц. Клиентские зоны оборудованы мягкой мебелью, кулером с водой и кофейной станцией, работает бесплатный Wi-Fi. Для маломобильных граждан есть пандус и навигация, а устройства самообслуживания дополнены элементами для слабовидящих. В круглосуточной зоне установлены четыре банкомата с функциями мини-офиса. На втором этаже расположены отдел ипотечного кредитования и зона обслуживания привилегированных клиентов. На третьем этаже разместились администрация банка в регионе, отделы по привлечению поставщиков услуг и по работе с партнерами автокредитования. Четвертый этаж занимают отдел развития розничного бизнеса и конференц-зал.
Частные клиенты могут провести в новом офисе все повседневные операции. С 09:00 до 19:00 по будням и с 09:00 до 17:00 по выходным саратовцы могут оформить на Советской, 51 дебетовые и кредитные карты, включая «Пушкинскую», перевести в банк зарплату, пенсии и социальные выплаты, подключить программы лояльности, подать заявки на кредит и ипотеку, открыть вклад и воспользоваться другими банковскими услугами. Рядом с отделением есть парковка и остановки общественного транспорта — можно легко добраться из любого района Саратова.
Адрес главного флагманского офиса ВТБ выбран не случайно. На организованной банком экскурсии для журналистов гид Максим Шестаков рассказал, что современная улица Советская образовалась в первой четверти XIX века и успела побыть Консисторской — по лютеранской духовной консистории в доме Теплякова, Малой Дворянской и Константиновской — по фамилии полицейского пристава. Здесь одним из первых в стране открылось саратовское отделение Госбанка, а в 1867-м переехало в особняк на углу Советской и Радищева. Сегодня там расположено Отделение Банка России.
В 1870 году в Саратове открылись общества взаимного кредита. К концу XIX века в городе сформировался крупнейший мукомольный рынок Российской империи: хлеб и мука служили главным товарным залогом. В годы Первой мировой войны в местном отделении Госбанка хранили часть золотого запаса.
В 1910 году на Константиновской появилось монументальное здание Дворянского земельного и Крестьянского поземельного банков (сегодня Советская, 44) знаменитого архитектора Юрия Терликова. В конце 1917-го в здание переехал губисполком, за ним губком большевиков, и осенью 1918-го Константиновскую переименовали в Советскую. Обком и облисполком вместе занимали бывшие банковские кабинеты до конца 1970-х, обком оставался до 1991 года. Затем здание отдали областному суду.
Еще одна интересная деталь одной из финансовых улиц Саратова: в доме № 31 прошли первые полгода жизни Романа Абрамовича. Будущий миллиардер родился в Первой горбольнице (на тот момент – 1-й Советской) и после жил с матерью и бабушкой в коммунальной квартире на Советской.
Расположение флагманского офиса ВТБ именно на Советской — это дань уважения истории города. «Мы открываем отделение там, где исторически сосредоточена финансовая жизнь Саратова, но при этом создаём инфраструктуру, отвечающую современным потребностям клиентов. Рост клиентской базы требует от нас расширения возможностей обслуживания и нового подхода к организации пространства — наша задача сделать взаимодействие с банком максимально удобным, комфортным и эффективным», — подчеркнул Вячеслав Панасенко.
БАНК ВТБ (ПАО), ИНН 7702070139Реклама