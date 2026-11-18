В целом по стране за два года коммерческих помещений на первых этажах площадью до 100 кв. м стало на 15% больше. В октябре 2026 года их доля в предложении составляет 55%, объектов площадью 101–300 кв. м — 36%, 301–500 кв. м — 6%, крупнее 500 кв. м — 4%.