Самара вошла в число городов-миллионников с самыми доступными предложениями стрит-ритейла
Самара находится в числе городов-миллионников с самыми доступными компактными предложениями стрит-ритейла на первых этажах жилых комплексов. Средняя стоимость кв. м. составляет 138 тыс. руб., за год она не изменилась. Такие данные приводит «Авито Недвижимость».
Помимо Самары, самые доступные предложения в Волгограде (109 тыс. руб. за кв. м. в среднем), Омске (137 тыс. руб.), Красноярске (155 тыс. руб.), Челябинске (156 тыс. руб.) и Воронеже (157 тыс. руб.).
В целом по стране за два года коммерческих помещений на первых этажах площадью до 100 кв. м стало на 15% больше. В октябре 2026 года их доля в предложении составляет 55%, объектов площадью 101–300 кв. м — 36%, 301–500 кв. м — 6%, крупнее 500 кв. м — 4%.
В Самаре спрос на покупку коммерческих помещений на первых этажах жилых домов за два года увеличился на 44%. В сегменте аренды стрит-ритейла на первых этажах число лотов осталось на уровне 2024 года.
За год арендная ставка на коммерческие помещения снизилась на 6% и составила 1,1 тыс. руб. за 1 кв. м.