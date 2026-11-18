В Самаре мошенники под видом сотрудников МФЦ выманили у местных жителей 1,6 млн рублей
Злоумышленник убедил потерпевших в том, что их счета находятся под угрозой
В отдел полиции Красноглинского района Самары обратились местные жители 2004 и 1986 годов рождения с заявлением о хищении крупной денежной суммы. По указанию злоумышленника потерпевшие перевели на чужой счет 1,6 млн рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
По данным ведомства, неизвестный связался с местными жителями и представился сотрудником МФЦ. Он убедил их, что сбережения находятся под угрозой, и, чтобы «сохранить» деньги, настойчиво просил перевести средства на так называемый «безопасный счет».
Злоумышленник постоянно оставался «на линии», требовал хранить все в тайне и действовать быстро. Только после перевода денег потерпевшие осознали, что стали жертвами обмана, и обратились в полицию.
Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция напоминает: сотрудники МФЦ, банков и госорганов никогда не просят переводить деньги на «безопасные счета» и не запрашивают коды из СМС.