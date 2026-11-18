Туристический налог принес бюджету Ростовской области 198 млн рублей
Поступления от туристического налога в консолидированный бюджет Ростовской области по итогам 2026 года достигли 198 млн руб. Об этом на пресс-конференции в «ТАСС Юг» сообщил начальник регионального управления Федеральной налоговой службы Алексей Могила.
«Это действительно существенная прибавка. Она может быть для туриста не сильно значительной, но очень значительной для тех районов, где такой налог был введен», — отметил глава донского УФНС.
Число муниципальных образований, где действует туристический сбор, за год выросло на 72 и достигло 179. По словам господина Могилы, в Ростовской области аккредитованы 957 средств размещения — гостиницы, базы отдыха, гостевые дома, санатории и кемпинги.
«Внутренний туризм становится все более значимым для нашего региона. Мы — центр юга, и в последнее время наблюдаем серьезный рост внутреннего туризма. К нам едут гости, у нас останавливаются и проездом. И это отражается на налоговых поступлениях», — добавил руководитель ведомства.