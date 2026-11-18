«Внутренний туризм становится все более значимым для нашего региона. Мы — центр юга, и в последнее время наблюдаем серьезный рост внутреннего туризма. К нам едут гости, у нас останавливаются и проездом. И это отражается на налоговых поступлениях», — добавил руководитель ведомства.