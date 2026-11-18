Прогноз социально-экономического развития — базовый документ стратегического планирования на муниципальном уровне. Он разрабатывается для того, чтобы администрация и городская Дума имели реалистичную картину того, как будет развиваться экономика города в среднесрочной перспективе. На его основе формируется проект местного бюджета: от прогнозных показателей зависит планирование доходов, расходных обязательств и муниципальных программ. Кроме того, прогноз служит ориентиром для инвесторов и предпринимателей, позволяет оценивать риски и своевременно корректировать экономическую политику. Законодательство требует актуализировать такие документы ежегодно, чтобы они учитывали изменения внешней конъюнктуры и внутренние тенденции.