Фонд «Страна для детей», созданный в 2023 году Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, оказывает гуманитарную, социальную и иную помощь детям и семьям с детьми, в том числе в новых регионах России. Штаб «Детям — в руки» в Запорожской области действует в структуре фонда и занимается организацией помощи местным жителям.