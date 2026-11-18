Иностранец планировал отправиться из Анапы в Сирию для участия в террористической организации
Южный окружной военный суд приговорил гражданина Таджикистана к восьми годам лишения свободы за приготовление к участию в деятельности террористической организации. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Суд установил, что мужчина, находясь в Анапе, намеревался отправиться в Сирию для участия в деятельности международной террористической организации. Его мотивами, по данным суда, были религиозная и политическая вражда.
Дело расследовало УФСБ России по Краснодарскому краю. С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил мужчине восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима. Первые три года он должен провести в тюрьме.
Кроме того, суд конфисковал мобильный телефон осужденного, использовавшийся при совершении преступления, и обратил его в собственность государства.