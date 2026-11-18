В Таганроге изменят порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Новые требования распространяются в том числе на павильоны, расположенные на частных земельных участках. Предпринимателям предстоит включить их в городскую схему размещения до 1 июня 2027 года. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества, на которой обсуждались изменения федерального и областного законодательства.