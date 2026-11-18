В Таганроге пересмотрят правила размещения торговых павильонов
В Таганроге изменят порядок размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Новые требования распространяются в том числе на павильоны, расположенные на частных земельных участках. Предпринимателям предстоит включить их в городскую схему размещения до 1 июня 2027 года. Об этом сообщила глава Таганрога Светлана Камбулова по итогам встречи с представителями бизнес-сообщества, на которой обсуждались изменения федерального и областного законодательства.
По данным администрации, сейчас в городе насчитывается 317 нестационарных торговых объектов. Из них 157 расположены на муниципальной земле, еще 160 — на частных участках. После изменения правил последние также должны быть включены в городскую схему размещения. Муниципалитет намерен помогать предпринимателям с оформлением необходимых документов.
Еще одно нововведение касается внешнего вида торговых объектов. Дизайн-проекты павильонов необходимо согласовывать с городским комитетом по архитектуре и градостроительству. Размещение объектов без такого согласования является административным правонарушением и может повлечь штраф и демонтаж.