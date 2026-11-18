Ростовская область сосредоточила треть складских площадей Юга
Ростовская область занимает 35% рынка качественной складской недвижимости Южного федерального округа. На регион приходится около 1,3 млн кв. м таких площадей. По объему предложения Донской край уступает только Краснодарскому краю. Об этом сообщил «Эксперт Юг» со ссылкой на данные партнера NF GROUP Константина Фомиченко.
По его данным, совокупный объем качественных складов в ЮФО по итогам третьего квартала 2026 года достиг 3,6 млн кв. м. Лидером остается Краснодарский край с долей 50%. В Волгоградской области сосредоточено 400 тыс. кв. м (11%), в Крыму — 78 тыс. кв. м, в Астраханской области — 40 тыс. кв. м. На два последних региона приходится оставшиеся 3%.
За девять месяцев 2026 года в Ростовской области построили 54 тыс. кв. м складской недвижимости в рамках двух проектов. Это около 16% от общего объема ввода в ЮФО за этот период, составившего 344 тыс. кв. м. Еще 51 тыс. кв. м находятся в стадии строительства. Речь идет о трех объектах, которые планируется ввести до конца года.
При этом доля свободных складских площадей в регионе по итогам третьего квартала достигла 3%. Для сравнения, в 2024 и 2025 годах, по оценкам участников рынка, вакантность в Ростове-на-Дону не превышала 1%.
Объем сделок с качественной складской недвижимостью в России за январь—сентябрь 2026 года составил 3,7 млн кв. м. На Южный федеральный округ пришлось 253 тыс. кв. м, или 7% общероссийского показателя.