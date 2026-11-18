За девять месяцев 2026 года в Ростовской области построили 54 тыс. кв. м складской недвижимости в рамках двух проектов. Это около 16% от общего объема ввода в ЮФО за этот период, составившего 344 тыс. кв. м. Еще 51 тыс. кв. м находятся в стадии строительства. Речь идет о трех объектах, которые планируется ввести до конца года.