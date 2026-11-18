Зимний отдых в Сочи подешевел на 11%
Стоимость проживания в сочинских отелях и апартаментах предстоящей зимой снизилась на 11% относительно аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса онлайн-бронирования «Островок».
По оценке компании, средняя стоимость суток проживания в Сочи этой зимой составит 6,9 тыс. руб.
Снижение цен затронуло и другие туристические направления. В Эсто-Садке средняя стоимость ночи уменьшилась на 6%, до 15,7 тыс. руб., в Москве — на 5%, до 7,6 тыс. руб., в Калининграде — на 3%, до 5,7 тыс. руб.
При этом в ряде городов и курортов размещение подорожало. Наибольший рост зафиксирован в Казани, Мурманске и Архызе — на 9%. Средняя стоимость ночи там достигла 7,5 тыс., 7,3 тыс. и 16,3 тыс. руб. соответственно.
В Ярославле цены выросли на 6%, до 8,6 тыс. руб., в Нижнем Новгороде — на 4%, до 8,8 тыс. руб., в Санкт-Петербурге — на 2%, до 6,3 тыс. руб.