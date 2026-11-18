Снижение цен затронуло и другие туристические направления. В Эсто-Садке средняя стоимость ночи уменьшилась на 6%, до 15,7 тыс. руб., в Москве — на 5%, до 7,6 тыс. руб., в Калининграде — на 3%, до 5,7 тыс. руб.