Пятигорск не смог провести аукцион на новогоднее оформление города за 126,8 млн рублей
УФАС обязало мэрию города-курорта отменить итоги конкурса и провести новый
Ставропольское управление Федеральной антимонопольной службы признало обоснованной часть жалобы ООО «Балтинжиниринг» на аукцион по благоустройству Пятигорска стоимостью 126,84 млн руб. Закупка включает декоративные конструкции и световое оформление городских площадок. УФАС обязало администрацию отменить итоги аукциона, исправить документацию и открыть прием заявок заново. Контракт нельзя заключить, пока заказчик не исполнит предписание, гласит решение Ставропольского УФАС.
Аукцион администрация Пятигорска объявила 21 октября 2026 года. В числе заметных позиций — композиция из декоративных роз для парка «Цветник» за 22,5 млн руб. Согласно техническому заданию, розы изготовят из ПВХ, оснастят светодиодами постоянного свечения и установят на клумбах. Для композиции в сквере имени Льва Толстого предусмотрели розы пяти цветов — белого, синего, красного, желтого и розового. Их должны разместить на клумбе площадью 248,8 кв. м., следует из карточки закупки.
Документация также описывает световые конструкции и декоративные элементы, включая светодиодную бахрому и элементы в форме лаванды. Отдельную позицию на монтаж и демонтаж объектов благоустройства оценили в 21,08 млн руб. Эти детали указывают, что закупка затрагивает новогоднее оформление города, хотя в документах ее назвали первой очередью благоустройства. Общая начальная цена аукциона составляет 126,84 млн руб.
ООО «Балтинжиниринг» оспорило условия закупки в Ставропольском УФАС. Компания заявила, что заказчик выделил товары, которые подрядчик использует при выполнении работ, как самостоятельные позиции, не прописал их передачу на баланс муниципального учреждения и допустил ошибки в проекте контракта. Комиссия отклонила эти претензии. Она сочла выделение товаров соответствующим правилам закупок, а вопрос бухгалтерского учета — относящимся к внутренним процедурам заказчика. Повтор слов «выполнить работы по выполнить работы» в проекте контракта УФАС назвало технической опечаткой, которая не мешает понять предмет закупки.
Обоснованным комиссия признала довод о сроке исполнения контракта. Проект отводил на изготовление, поставку и монтаж период с даты заключения контракта по 20 декабря 2026 года, а на демонтаж — с 20 января по 1 мая 2027 года. При этом в извещении 1 мая указали как срок исполнения всего контракта. УФАС отметило, что общий срок должен включать приемку работ и оплату, поэтому окончание демонтажа не может одновременно считаться датой завершения всех обязательств.
Внеплановая проверка выявила противоречия в условиях применения национального режима. В документах одновременно установили ограничение на закупку иностранных товаров и указали исключение для товаров, изготовленных по индивидуальному заказу. По оценке комиссии, это могло запутать участников, которым нужно подтвердить страну происхождения товара. Кроме того, техническое задание требовало соблюдать ГОСТ 16442-80 для силовых кабелей с пластмассовой изоляцией. УФАС указало, что действие этого стандарта восстановили только для кабельной продукции, изготовленной по заказу Минобороны, тогда как закупка предназначалась для муниципальных нужд Пятигорска.
Предписание № 295 обязывает заказчика, уполномоченный орган и закупочную комиссию отменить протокол подведения итогов от 3 ноября. Оператор электронной площадки должен вернуть поданные заявки, разблокировать средства обеспечения и уведомить участников об отмене протокола. Затем администрация должна исправить извещение, разместить его в Единой информационной системе и назначить новый срок окончания подачи заявок — не ранее чем через три дня после публикации исправлений. Участники смогут подать новые заявки.
На исполнение предписания отведено 10 дней с момента его размещения на официальном сайте закупок. За неисполнение должностным лицам грозит штраф по части 7 статьи 19.5 КоАП. Комиссия также поручила передать материалы дела для рассмотрения вопроса о возбуждении административного производства по части 5 статьи 7.30.1 КоАП. Данные о результатах закупки указывают, что аукцион не состоялся: на него поступила одна заявка.