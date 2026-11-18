Обоснованным комиссия признала довод о сроке исполнения контракта. Проект отводил на изготовление, поставку и монтаж период с даты заключения контракта по 20 декабря 2026 года, а на демонтаж — с 20 января по 1 мая 2027 года. При этом в извещении 1 мая указали как срок исполнения всего контракта. УФАС отметило, что общий срок должен включать приемку работ и оплату, поэтому окончание демонтажа не может одновременно считаться датой завершения всех обязательств.